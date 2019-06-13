رياضة | عاجل.. تعرف على مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي صباح اليوم الخميس جدول مباريات المسابقة للموسم الجديد (2019-2020)، والذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل.

وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب بريميرليج للموسم الماضي (2018-19)، فيما احتل ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح المركز الثاني.

ويستهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه وست هام في الجولة الأولى على ملعب الإمارات.

وجاءت مباريات الجولة الافتتاحية أيام 9 و10و 11 أغسطس:

الجمعة 9 أغسطس 2019:

نوريتش سيتي وليفربول

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السبت 10 أغسطس 2019:

شيفيلد يونايتد وبورنموث

ساوثهامبتون وبيرنلي

إيفرتون وكريستال بالاس

ولفرهامبتون وليستر سيتي

برايتون وواتفورد

أستون فيلا وتوتنهام

الأحد11 أغسطس 2019:

أرسنال ونيوكاسل

تشيلسي ومانشستر يونايتد