سيرجيو راموس يدعو زوجة نجم برشلونة لحفل زفافه ويتجاهل رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، لإقامة حفل زفافه من صديقته بيلار روبيو، يوم السبت المقبل، في مدينة إشبيلية مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الضيوف.

قاد منتخب إسبانيا، وصديقته وجها الدعوة لنحو 500 ضيف لحضور حفل الزفاف، وفي مقدمتهم رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيرز، والنجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إضافة إلى زميل راموس السابق في المنتخب جيراد بيكه وصديقته المغنية الشهيرة شاكيرا، بينما تجاهل زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

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ومن بين الضيوف أيضا رباعي ريال مدريد: داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش والكوستاريكي كيلور نافاس.. وثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

راموس دعا أيضا مجموعة من لاعبي ريال مدريد السابقين ومنهم: الإنجليزي ديفيد بيكهام، فرناندو هييرو، راؤول غونزاليس، البرازيلي رونالدو نازاريو وروبرتو كارلوس، والحارس إيكر كاسياس.. ومدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقا، فيسنتي دل بوسكي، ولويس إنريكي المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا.