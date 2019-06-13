زين الدين زيدان ينضم إلى قائمة ضحايا السرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، للسرقة مؤخرا خلال تواجده مع الفريق، لينضم بذلك إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضت منازلهم للسرقة خلال فترة غيابهم أو عدم تواجدهم داخل المنزل.

ووفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”، فقد شدد النادي الملكي الإسباني ريال مدريد الحراسة على منازل لاعبيه، بعد ذلك، وطلب منهم عدم تحميل الصور لمنازلهم على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن منزل لاعب الفريق إيسكو كان قد تعرض للسرقة أيضا.

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صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت أيضا أن منزلي زيدان وإيسكو، تعرضا للسرقة في الوقت الذي لم يتواجدا فيه داخل منزلهما، وهو الأمر الذي جعل إدارة الميرينجى تقوم بفرض حالة الطوارئ أمام منازل لاعبي الفريق.

عدد من لاعبي كرة القدم كانوا قد تعرضوا للسطو، في الآونة الأخيرة، من بينهم ثلاثي برشلونة الإسبانيان جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، والغاني كيفن برنس بواتينج، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وتعرض للسرقة أيضا لاعب ريال بيتيس الإسباني خواكين، ولاعبا فالنسيا، الأرجنتيني إزيكييل غاراي والفرنسي جيوفري كوندوبيا، وآخرهم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا، في الأسبوع الماضي.