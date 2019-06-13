قرار كونكاكاف يستهدف التعافي من فضيحة الفيفا

يأمل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) في أن يساهم قراره بتوسيع المشاركة في بطولة الكأس الذهبية، في إحياء اللعبة بالمنطقة بعد سنوات صعبة.

وكان الكونكاكاف في دائرة الضوء في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي (الفيفا)، بعد إدانة اثنين من الرؤساء السابقين، إضافة إلى حظر عدد من أبرز المسؤولين بالاتحاد عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

واستحدثت الإدارة الجديدة للاتحاد، دوري الأمم لتمنح المنتخبات الصغيرة فرصة اللعب في عدد أكثر من المباريات بالإضافة إلى توسيع المشاركة في الكأس الذهبية، التي تنطلق بعد غد السبت، إلى 16 منتخبا.

وقال فيكتور مونتالياني رئيس الاتحاد لموقع الكونكاكاف الرسمي في الإنترنت "هذه النسخة من الكأس الذهبية رسالة توضح النمو في اتحادنا.

وأردف "خلال فترة قصيرة لم نقم فقط بتوسيع المشاركة في البطولة إلى 16 منتخبا وفقا للكفاءة التي أظهرتها العديد من الفرق في السنوات الأخيرة، لكننا أيضا ننقلها خارج أمريكا الشمالية إلى كوستاريكا وجامايكا، هذه خطوات هائلة".

ورحبت الدول الصغيرة في الاتحاد المكون من 41 عضوا بهذه الخطوة، ومنحها فرصة المشاركة في عدد أكبر من المباريات الرسمية وأيضا التأهل إلى نهائيات الكأس الذهبية.

لكن السؤال ما زال عن افتقار الاتحاد للشفافية.

وأعلن الكونكاكاف عن المجموعات بشكل منفرد دون إجراء قرعة مشيرا إلى المشاركة الموسعة من المتوقع أن تؤدي إلى مباريات غير متكافئة وهو ما يزيد التساؤل بشأن مصداقيتها.

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وتضم واحدة من المجموعات منتخب جزر المارتينيك والتي ليست عضوا في الفيفا بينما يلعب في مجموعة أخرى أربعة منتخبات لم يسبق لهم الوصول إلى من بين أعلى 50 منتخبا مصنفا في العالم.

لكن المنتخبات الكبيرة ترى في الكأس الذهبية فرصة للتعويض.

وفشلت الولايات المتحدة التي تستضيف إحدى المجموعات في بلوغ كأس العالم في العام الماضي لأول مرة منذ 1986 وستكون عازمة على زيادة ألقابها إلى سبعة.

كما تريد المكسيك إثبات العديد من الأمور تحت قيادة المدرب الجديد جيراردو مارتينو خاصة بالاعتماد على الشبان وغياب مجموعة من أبرز اللاعبين.

وتريد كندا إثبات جدراتها بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2026 بينما تأمل كل من جاميكا وكوستاريكا، اللتين ستستضيفان مباريات في البطولة التي تتم بتنظيم مشترك لأول مرة، في إسعاد جماهيرهما.

وقال فيليبي موجيو الأمين العام للكونكاكاف "تنظيم البطولة بعيدا عن أمريكا الشمالية يمثل ألتزاما كبيرا للاقتراب من جماهيرنا في أمريكا الوسطى بإقامة مباريات في كوستاريكا وفي منطقة الكاريبي باستضافة مباريات في جاميكا".

وتابع "لذا نعتقد أنها ستكون بطولة ناجحة في المجمل".