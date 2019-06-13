عقبة في طريق سان جيرمان لضم دي ليخت

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن وجود عقبة في طريق باريس سان جيرمان، للظفر بخدمات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان لن يقدر على ضم دي ليخت على الأقل حتى 1 يوليو/ تموز المقبل.

وأضافت الصحيفة: "الأمر يتعلق بالوضع المالي لباريس، فيما يخص بقوانين اللعب المالي النظيف الذي تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

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وأشار التقرير، إلى أن باريس سيتوجب عليه الانتظار لمطلع يوليو/ تموز المقبل، إذا كان لا يرغب في خرق القواعد، وإتمام الصفقة بطريقة منظمة.

وأفادت الصحيفة، بأن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت عقد جلسة مع إدارة باريس سان جيرمان، في العاصمة الفرنسية وهناك حالة من التفاؤل بإبرام الصفقة، على الرغم من نفي رايولا حدوث أي مفاوضات، وتأكيده أنها أخبار كاذبة.

يُذكر أن ماتياس دي ليخت صرح مؤخرًا، أنه سيذهب للإجازة وسيحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية في أوروبا بضمه، وعلى رأسهم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.