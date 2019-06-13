إنترناسيونال يتغلب على باهيا بالدوري البرازيلي

حافظ إنترناسيونال على سجله المثالي على أرضه في الدوري البرازيلي بعد تغلبه (3-1) على باهيا الليلة الماضية في آخر مباراة قبل توقف البطولة بسبب كأس كوبا أمريكا.

وافتتح رودريجو ليندوسو التسجيل بعد 20 دقيقة وضاعف رفائيل سوبيس الفارق في الدقيقة 60 ليفرض إنترناسيونال سيطرته على المباراة.

واستغل فرناناداو خطأ دفاعيا من صاحب الملعب ليحرز هدف باهيا الوحيد قبل 12 دقيقة من النهاية لكن أندريس داليساندرو أعاد الفارق إلى هدفين بعد ذلك بثلاث دقائق.

وبانتصاره الخامس على التوالي حافظ إنترناسيونال على المركز الرابع برصيد 16 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على باهيا صاحب المركز السابع.

وسيتوقف الدوري لمدة شهر بدءا من اليوم الخميس إذ تستضيف البرازيل كوبا أمريكا.