صلاح خارج التشكيل المصري المتوقع أمام تنزانيا

يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته الودية في معسكر برج العرب، حينما يلتقي تنزانيا وديًا.

ويرغب خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، من خلال المباراة التي تقام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في تجربة العناصر الجديدة، واختبار قوة المنتخب رغم ضعف المنافس نسبيًا مقارنة بمصر.

ورغم انضمام النجم محمد صلاح للمعسكر صباح أمس الأربعاء، إلا أنه لن يشارك في المباراة، على أن يدفع به خافيير أجيري أمام غينيا في آخر الوديات الأحد المقبل، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التي تنطلق 21 من الشهر الجاري.

واتفق الجهازان الإداريين للمنتخبين على إجراء 6 تغييرات لكل فريق في اللقاء.

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ومن المتوقع أن يبدأ الفراعنة بتشكيل مكون من:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء وأحمد المحمدي في الدفاع، والثنائي دونجا وطارق حامد وأمامه عمرو وردة، عبد الله السعيد ووليد سليمان، خلف رأس الحربة الوحيد أحمد علي.

ويقيم المنتخب التنزاني في مصر منذ 5 أيام، حيث يجري معسكرًا في مدينة 6 أكتوبر، ثم توجه أمس إلى الإسكندرية لخوض اللقاء.

ويرغب إيمانويل أمونيكي المدير الفني لتزانيا، في تحقيق نتائج جيدة بالبطولة في المشاركة الثانية في تاريخ فريقه بالنهائيات.