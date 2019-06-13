شكرا لقرائتكم منتخب بوروندى يصل الإسكندرية الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد شعبان نائب مدير النشاط الرياضى بالاتحاد السكندرى فرع سموحة، موعد وصول منتخب بوروندى إلى فندق الإقامة.

وأكد شعبان أن بعثة منتخب بوروندى ستصل الاثنين المقبل، ومن المنتظر أن يبدأ الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن النادى على أتم الاستعداد لاستقبال تدريبات المنتخب البورندى.

جدير بالذكر أن بورندى سيلتقى مع نيجيريا فى افتتاح مباريات المجموعة الثانية يوم الثانى والعشرين من يونيو الجارى على استاد الإسكندرية.