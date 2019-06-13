اليوم.. منافسات نصف النهائى ببطولة CIB الدولية للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الخميس منافسات الدور نصف النهائى ببطولة CIB الدولية للاسكواش، والتى ينظمها وادى دجلة فى مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر. وحجز 7 لاعبين مصريين مقعدهم فى هذا الدور بعد تخطى دور المجموعات، حيث تأهل محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا متصدرا لمجموعته برصيد 10 نقاط، وتأهل معه طارق مؤمن فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط. وفى المجموعة الثانية تأهل محمد أبو الغار المصنف الثامن متصدرا للمجموعة برصيد 8 نقاط وفى المركز الثانى تأهل كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع بنفس الرصيد، إلا أنه حل فى هذا المركز بفارق المواجهات المباشرة. وفى منافسات السيدات تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا بعد صدارتها للمجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وفى المركز الثانى تأهلت الفرنسية كاميل سيرم برصيد 8 نقاط. أما فى المجموعة الثانية فتأهلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الرابعة عالميا بعد صدارتها للمجموعة برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثانى تأهلت نور الطيب المصنفة الخامسة برصيد 7 نقاط. Advertisements وجاء المواجهات فى نصف النهائى كالتالي:

رنيم الوليلى vs نور الطيب نوران جوهر vs كاميل سيرم محمد الشوربجى vs كريم عبد الجواد طارق مؤمن vs محمد أبو الغار

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