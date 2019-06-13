شكرا لقرائتكم "كاف" ينظر التماس رفع الإيقاف عن جهاد جريشة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظر لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، غدا الجمعة، الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة، لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة. Advertisements كان الكاف قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 شهور، وبرر ذلك بأدائه السئ فى لقاء الوداد والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. يذكر أن اتحاد الكرة رشح إبراهيم نور الدين للقائمة الدولية بعد ايقاف جهاد جريشة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" ينظر التماس رفع الإيقاف عن جهاد جريشة غدا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.