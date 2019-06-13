شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إجراء انتخابات لجنة الأندية عقب انتهاء الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إجراء انتخابات للجنة الأندية عقب انتهاء بطولة الدوري فى 30 يوليو المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل والأقرب إقامة الانتخابات منتصف أغسطس المقبل.
وسيتم تحديد عدد أعضاء لجنة الأندية وكيفية اجراء الانتخابات خلال اجتماع المجلس المقبل للجبلاية ، كما تقرر أن يتم منح لجنة الأندية الحق فى إدارة مسابقة الدوري بالكامل و اختيار رئيس لجنة المسابقات وتنظيم البطولة ، وتحديد الملاعب مع الأندية التى ستسضيف مبارياتهم فى الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر إجراء انتخابات لجنة الأندية عقب انتهاء الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.