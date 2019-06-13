موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة لها اليوم الخميس 13-6-2019

على غرار المباريات الودية التي تقام في الفترة الحالية بين الكثير من المنتخبات، يؤدي المنتخب المصري مباراة ودية اليوم الخميس 13 يونيو 2019 مع تنزانيا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تنعقد في مصر في الفترة المقبلة، ونتابع اليوم المنتخب المصري، وهو بكامل نجومه.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

وسوف تقام اليوم مباراة مصر وتنزانيا الودية على الهواء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن هذه المباراة سوف تنطلق اليوم من خلال استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وقد تم الإعلان عن أن نجم مصر محمد صلاح سيغيب عن هذه المباراة، وأكد أنه سينضم إلى معسكر المنتخب في وقت متأخر، وقبل البطولة بأيام قليلة، وسنرى اليوم المنتخب بباقي نجومه وهو يحاول الاستعداد للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

والمباراة الودية التي تجمع المنتخب المصري ومنتخب تنزانيا ستقام اليوم وتُنقل على الهواء من خلال قناة تايم سبورت الرياضية، وكذلك قناة أون سبورت الرياضية، للجماهير في كل مكان، ويمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الآتية للمتابعة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة التردد أون سبورت 10853 تايم سبورت 11449

ونتمنى اليوم التوفيق للمنتخب المصري في المباراة الودية التي تنعقد قبل كأس الأمم الأفريقية بينه وبين منتخب تنزانيا.