كتب: أحمد أبوعقيل انضمت مذيعة الراديو مي حلمي إلى مجموعة العمل في قنوات صدى البلد لتقديم برنامج رياضي" استاد الأخبار" بمشاركة المذيع هاني حتحوت للتعليق على بطولة كأس الامم الأفريقية 2019. ونشرت مي فيديو على صفحتها الشخصية فيس بوك في أول حلقتها وكتب:" هو ينفع كاس أفريقيا يعدي من غيري بردو ودي تيجي، انتظروني انا جييييييي علي صدي البلد ، In love ya Africa ". شاهد الفيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر مي حلمي تبدأ أول حلقات برنامجها الرياضي على "صدى البلد" وتعلق" ينفع كأس أفريقيا يعدي من غيري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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