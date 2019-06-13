"قصة صور" على معلول.. يا جبل ما يهزك ريح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تسيطر على جماهير النادى الأهلى و منتخب تونس فى ظل استبعاد الفتى المدلل للقلعة الحمراء على معلول من قائمة منتخب تونس فى أمم أفريقيا التى ستنطلق فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو و حتى 19 يوليو المقبل .
ويخيم الحزن على الجماهير الحمراء فى ظل تألق معلول مع فريقه طوال الموسم واحقيته فى تمثيل منتخب بلاده فى الحدث الأفريقى الكبير على أرض مصر .
و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم التونسى فى الصور التالية :
على معلول
على معلول بقميص الأهلى
على معلول و زوجته
على معلول
على معلول مع حمدى النقاز لاعب الزمالك
على معلول فى نظرة ثاقبة
على معلول و زوجته و أبنه
على معلول مع أبنه
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