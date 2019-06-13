شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إجراء انتخابات لجنة الأندية منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إجراء انتخابات للجنة الأندية عقب انتهاء بطولة الدوري فى 30 يوليو المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل والأقرب إقامة الانتخابات منتصف أغسطس المقبل.

وسيتم تحديد عدد أعضاء لجنة الأندية وكيفية اجراء الانتخابات خلال اجتماع المجلس المقبل للجبلاية ، كما تقرر أن يتم منح لجنة الأندية الحق فى إدارة مسابقة الدوري بالكامل و اختيار رئيس لجنة المسابقات وتنظيم البطولة ، وتحديد الملاعب مع الأندية التى ستسضيف مبارياتهم فى الدوري.