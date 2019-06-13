شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤمن لاعبيه خوفاً من الانتقال للزمالك في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الاهلي تأمين لاعبي الفريق الذين اقتربوا من الرحيل عن النادي خلال ميركاتو الصيف المقبل خوفاً من الانتقال للزمالك خاصة بعدما شهدت الأيام الماضية أنباء عن انتظار مسئولي الزمالك رحيل هؤلاء اللاعبين من الأهلي حتى ينتقلوا للقلعة البيضاء في "ضربة قوية" في صراع الصفقات بين القطبين .

وقال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي تعلم أن هناك تلميحات ووسطاء يتحدثون مع لاعبين في الاهلي عن انتقاله للزمالك بعروض مُغرية في محاولة من البيت الأبيض لتكرار سيناريو عبد الله السعيد اذلى إستجاب لإغراءات الزمالك نهاية الموسم الماضي ووقّع للزمالك بالفعل قبل أن يتدارك الأهلي الأمر في النهاية ويُجدد عقد اللاعب لكن مسئولو القلعة الحمراء قرروا وقتها بيع اللاعب للدوري الفنلندي ثم رحل لأهلي جدة قبل أن يستقر به المطاف في بيراميدز حالياً.

وأوضح المصدر أن بعض لاعبي الفريق تلقوا عروضاً من الزمالك عن طريق وسطاء أمثال عمرو جمال وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وإسلام محارب ، ورغم عدم ترحيب معظم هؤلاء اللاعبين بالعرض الزملكاوي إلا أن إدارة الاهلي ترغب في تأمين موقفها جيداً من خلال منع انتقال أحداً من اللاعبين الذين سيرحلون عن النادي الصيف المقبل من اللعب للزمالك حتى لا تكون ضربة موجعة للأحمر في ميركاتو الصيف المقبل.