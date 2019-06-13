شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي vs نور الطيب.. مواجهات نصف نهائى CIB للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات الدور نصف النهائي ببطولة CIB الدولية للاسكواش، والتي ينظمها وادي دجلة في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان 7لاعبين مصريين قد حجزوا مقعدهم في هذا الدور بعد تخطي دور المجموعات، حيث تأهل محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا متصدرا لمجموعته برصيد 10 نقاط، وتأهل معه طارق مؤمن في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وفي المجموعة الثانية تأهل محمد أبو الغار المصنف الثامن متصدرا للمجموعة برصيد 8 نقاط وفي المركز الثاني تأهل كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع بنفس الرصيد إلا أنه حل في هذا المركز بفارق المواجهات المباشرة.

وفي منافسات السيدات تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا بعد صدارتها للمجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وفي المركز الثاني تأهلت الفرنسية كاميل سيرم برصيد 8 نقاط.

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أما في المجموعة الثانية فتأهلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالميا بعد صدارتها للمجموعة برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثاني تأهلت نور الطيب المصنفة الخامسة برصيد 7 نقاط.

وجاء المواجهات في نصف النهائي كالتالي:

رنيم الوليلي vs نور الطيب

نوران جوهر vs كاميل سيرم

محمد الشوربجي vs كريم عبد الجواد

طارق مؤمن vs محمد أبو الغار