شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوروندى يصل الاثنين ويتدرب بالاتحاد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد شعبان نائب مدير النشاط الرياضى بالاتحاد السكندرى فرع سموحة على وصول منتخب بوروندى يوم الإثنين المقبل إلى فندق الإقامة ومن المنتظر أن يبدا الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل.

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وأشار شعبان إلى أن النادى على أتم الاستعداد لاستقبال تدريبات المنتخب البورندى.

يذكر أن بورندى سيلتقى مع نيجيريا فى افتتاح مباربات المجموعة الثانية يوم الثانى والعشرين من يونيو الجارى على استاد الإسكندرية.