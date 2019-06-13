شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى يُحدد مصير خالد جلال فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط مسئولو نادى الزمالك مصير خالد جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بلقب الدورى الممتاز لموسم 2018 / 2019، حيث استقر مجلس إدارة القلعة البيضاء، على استمرار خالد جلال فى القيادة الفنية للفريق الأبيض لنهاية الموسم الحالى، والذى سيشهد مواجهة ثلاثة فرق الجونة يوم 23 يوليو على ستاد الجونة، ثم الإسماعيلى يوم 26 يوليو على ستاد بتروسبورت، وفى النهاية مواجهة الأهلى فى مباراة القمة يوم 30 يوليو باستاد برج العرب، والتى سيتحدد بناءًا على نتائجهم الفريق الذى سيحصل على لقب الدورى، حيث يتنافس عليه بشراسة قطبى الكرة المصرية، ويحتل الأهلى المقدمة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين فقط من بينهم مباراة الزمالك، ويحتل الأبيض المركز الثالث 68 نقطة.

الزمالك سيتوج بلقب الدورى لهذا الموسم فى حالة تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المتبقية والتى ستقام بعد بطولة أمم أفريقيا، وحينها سيستقر مجلس الإدارة على الإبقاء على خالد جلال فى القيادة الفنية، بعد نجاحه فى حصد اللقب، والعدول عن فكرة التعاقد مع مدير فنى أجنبى، يتولى المهمة، أما فى حالة تعثر الأبيض فى أى لقاء سيكون الأهلى بطلاً للدورى حينها فى حالة فوزه على المقاولون ثم تحقيق أى نتيجة فى مباراة القمة، وفى تلك الحالة سيقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء الإطاحة بخالد جلال والتعاقد مع مدير فنى أجنبى يقود الفريق من بداية الموسم.