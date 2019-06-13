تعرف على موعد مباراة مصر وتنزانيا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستهل منتخب مصر اليوم الخميس مبارياته الودية التي سيشهدها معسكره بمنقطة برج العرب في الإسكندرية بمواجهة تنزانيا ضمن الاستعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

المنتخب الوطني سيستضيف نظيره التنزاني في السادسة مساءً في مباراة ستنقلها فضائية أون سبورت.

وكانت القرعة التي أُجريت في شهر أبريل الماضي قد أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية، أوغندا وزيمبابوي.

وتستضيف مصر النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.