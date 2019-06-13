تقرير | حقيقة جهاز البث الرقمي الأرضي لقناة Time Sports وسعره العالمي

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شغل موضوع البث الأرضي لمباريات كأس أمم أفريقيا 2019، الشارع الرياضي المصري منذ اطلاق قناة Time sports الجديدة نهاية شهر مايو الماضي.

انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخص جهاز بث رقمي أرضي داخلي سعره يصل إلى 350 جنيهًا مصريًا وآخر خارجي سعره 600 جنيه، ومن دونه لا يمكن للمشاهد المصري استقبال قناة Time sports لمتابعة المباريات.

لكن التلفزيون المصري أغلق الباب في وجه تلك الشائعات، وعجل بنقل بث القناة المذكورة على البث الأرضي التناظري العادي صباح يوم أمس الاربعاء 12 يونيه، بوضع إشارة القناة محل إشارة القناة الثانية الأرضية المعروفة باهتمامها بالأفلام والبرامج الغربية.

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ولم يصدر بعد أي قرار أو بيان رسمي من التلفزيون المصري أو عن قناة Time sports حول إصدارهم لجاهز خاص بالبث الرقمي الأرضي للقناة، يمنح المشاهد صورة عالية الجودة HD (أرضيًا) لتجنب التشويش الناتج عن اللاقط الهوائي التقليدي (الآريل).

أما جهاز Tv Box الذي يصل سعره حاليًا لأكثر من 200 جنيهًا، فلا يتوفر على خاصية تدعم البث الأرضي الرقمي، بالتالي فلا يوجد أي فادة من استخدامه من أجل الحصول على صورة واضحة، فهو مخصص للبث الأرضي العادي فقط.

وتبث قناة تايم سبورتس على التردد 11449، استقطاب أفقي 27500، في قمر النايل سات، منذ تاريخ 25 مايو 2019.

ما حقيقة الجهاز؟

نشر أحد المواقع خبر مفاده “وصول أجهزة بث رقمي خاصة فقط بقناة Time sports هذا الأسبوع، وعقب انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019 لن يكون لهذا الجهاز أي قيمة، خاصةً وأن القناة ستغلق وستواصل عملها على النايل سات”.

وأحدث هذا الخبر لغطًا واسعًا بين جمهور كرة القدم المصرية بل وبين النقاد الرياضيين أنفسهم، حيث سخر الصحفي في جريدة الأهرام “

خدعوك فقالوا .. شاهد كأس الامم مجانا علي التليفزيون المصري ؟

مجاني بـ 600 جنيه !! — علاء عزت (@alaa4a1) June 11, 2019

”

Time

sports

“

600

”

.

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من مشروع قناةككل، بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيهاخدعوك فقالوا.. شاهد كأس الأمم مجانًا على التلفزيون المصري، مجاني بـجنيه

بينما قال الصحفي في موقع يورو سبورت العربي “إسلام جمال” عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك “طول عمرنا بنبث كل المباريات التي تقام داخل مصر على القنوات الأرضية: الثانية ونايل سبورت، لكنهم قرروا فتح قناة جديدة تحت اسم تايم سبورت، وطرح جهاز لإلتقاط البث الأرضي للقناة مقابل 350 جنيه وجهاز آخر بمقابل أعلى”.

لكن الحقيقة غير ذلك، فلا يوجد في الوقت الحالي أي جهاز رقمي داخلي أو خارجي في الأسواق المصرية يستقبل قناة تايم سبورت بهذا السعر.

والجهاز المقصود بتلك الأسعار، هو جهاز تستورده إحدى الشركات المحلية للاقط هوائي داخلي (آريل داخلي) لاستقبال البث الأرضي، وآخر لاقط هوائي خارجي (آريل خارجي) لاستقبال البث الأرضي، مزود بتقنية تحكم عن بُعد تعطيك القدرة على تغيير اتجاهات اللاقط من أجل تعديل الصورة في حال التشويش فقط، ولا دخل لهذا اللاقط بالبث الرقمي من قريب أو من بعيد.

ما مستقبل جهاز البث الرقمي؟

كما أسلفنا، لا يوجد أي خبر رسمي صدر عن قناة Time sports حول جهاز البث الرقمي، ومن الصعب على الدولة استيراده ومن ثم تسعيره لبيعه للمستهلك، بسبب ضيق الوقت، فلم يتبق سوى 8 أيام فقط على إنطلاق الحدث.

وعليه، ستتجه الحكومة المصرية نحو البث الأرضي العادي لحين إصدار جهاز البث الرقمي الذي يبدأ سعره العالمي من سبعة دولارات حتى 32 دولارًا.

وتختلف أسعار أجهزة البث الرقمي الأرضي عن بعضها البعض باختلاف إمكانياتها، فهناك جهاز مزود بـ USB فقط، وآخر يدعم تقنية الـ HD وفيجا وبه فتحات للأوديو والفيديو، وهناك أجهزة بسوفت وير أكثر تطورًا تدعم أنظمة الأندرويد.

ونفت الهيئة الوطنية المصرية للإعلام (CNE) أي وجود لأجهزة البث الرقمي الأرضي في الأسواق المحلية، ولا توجد أي معلومات حول هذا الموضوع في الوقت الراهن بخصوص الجهاز.

قوانين الكاف

تسمح قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” للدولة المضيفة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، نقل جميع مباريات البطولة على البث الأرضي العادي، بشرط أن يكون ذلك على قناة أرضية واحدة.

ولم يحدد الكاف في عقوده مع الشركة المالكة لحق بيع وتوزيع بث مباريات المسابقات الأفريقية “لاجاردير سبورت”، نوع التردد المستخدم في نقل المباريات، هل هو تردد رقمي أم تردد أرضي عادي، مشددًا في أحد البنود على ألا تتجاوز إشارات التردد حدود البلد المضيفة للحدث، وعدم إذاعة المباراة سوى على قناة واحدة فقط “أرضيًا”.

وتحصل الدولة المنظمة لكأس أمم أفريقيا على 20٪ من إجمالي أرباح الكاف من البث التلفزي لمباريات البطولة، أي حوالي 47 مليون دولار، حسب بنود العقد المتفق عليه مع لاجاردير سبورت، لمشاركتها في تصوير المباريات ولنقلها إشارة البث إلى القناة المحتكرة لحقوق البث الفضائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بي إن سبورتس”.