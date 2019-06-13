رياضة | عودة نجم برشلونة مرة أخرى الى الفريق بعد بيعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة نجم برشلونة مرة أخرى الى الفريق بعد بيعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم اللاعب مارك كوكوريلا موسم رائع مع فريق إيبار ناديه السابق ويرغب برشلونة لعودته أخرى بعد عدة أشهر من رحيله عن البلوجرانا.

حيث رحل مارك كوكوريلا عن برشلونة الى ايبار على سبيل الإعارة ، وقام النادي بشكل رسمي بتفعيل خيار شراءه مقابل 2 مليون يورو في شهر مايو الماضي.

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وتبعاً لصحيفة الاسبانية"سبورت" فإن النادي الكتالوني يمتلك خيار إعادة شراء اللاعب مقابل أربعة ملايين يورو ضعف المبلغ البيع ، ويسعى النادي الكتالوني لتفعيلها خلال الفترة القادمة لعودة كوكوريلا.

ويريد برشلونة الحصول على عائد اقتصادي من خلال إعادة بيع مارك كوكوريلا في المستقبل ، بعد رفضه مبلغ 10 ملايين يورو من إشبيلية الاسباني.

ويذكر أن الشاب الإسباني لعب 33 مباراة مع إيبار في الموسم الماضي ، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدفين أخرين بعد تقديم موسم رائع على المستوى الشخصي له.