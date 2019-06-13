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رياضة | اليوم.. مصر تواجه تنزانيا في البروفة الأولى للفراعنة قبل أمم إفريقيا 2019

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يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس، في المباراة الودية التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات المنتخبين لأمم إفريقيا 2019.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق فوز معنوي قبل انطلاق الكان، وتجربة عدد من العناصر المميزة قبل البطولة، وسيلعب أجيري بطريقته المعتادة مع الاعتماد على عبد الله السعيد ووليد سليمان في مباراة اليوم.

ولن يشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق في مباراة اليوم، حيث قرر المدرب المكسيكي منحه راحة من مباراة اليوم، بعد انضمامه لمعسكر المنتخب بالأمس.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو الحالي، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

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ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

على الجانب الأخر يسعى منتخب تنزانيا لتحقيق نتيجة إيجابية قبل انطلاق مبارياته بالكان، ويسعى أسطورة الكرة النيجيرية إيمانويل أمونيكي لقيادة الفريق لإنجاز كروي في أمم إفريقيا 2019.

وسوف تذاع المباراة الودية بين منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، مع منتخب تنزانيا عبر قناة تايم سبورت، وقناة أون سبورت عبر قمر النايل سات.

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