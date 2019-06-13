رياضة | اليوم.. مصر تواجه تنزانيا في البروفة الأولى للفراعنة قبل أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مصر تواجه تنزانيا في البروفة الأولى للفراعنة قبل أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس، في المباراة الودية التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات المنتخبين لأمم إفريقيا 2019.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق فوز معنوي قبل انطلاق الكان، وتجربة عدد من العناصر المميزة قبل البطولة، وسيلعب أجيري بطريقته المعتادة مع الاعتماد على عبد الله السعيد ووليد سليمان في مباراة اليوم.

ولن يشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول في مباراة اليوم، حيث قرر المدرب المكسيكي منحه راحة من مباراة اليوم، بعد انضمامه لمعسكر المنتخب بالأمس.