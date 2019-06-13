رياضة | جورديولا المدرب الأكثر شهرة في العالم في وجود كلوب وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورديولا المدرب الأكثر شهرة في العالم في وجود كلوب وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا على الفرنسي مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان في جائزة المدرب الأكثر شهرة في العالم للموسم الماضي2018/2019.

وقد قامت شبكة "comunicar es ganar" للمدربين الأكثر شهرة حيث تنحصر في حوالي مائة عامل متغير وعشر فئات لتحديد الافضل، فقد حصل جوارديولا على 82.8/10 نقطة يليه مدرب ليفربول يورجن كلوب "80.1/100 نقطة" أتى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في المركز الثالث "77.6/100 نقطة"

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وجاء رابعاً مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليجري "75.7/100 نقطة" ومدرب توتنهام ماوريثيو بوكيتينو "73.6/100 نقطة".

وصرح أحد أبرز القائمين على الدراسة ماريو جورينجير إن استمرارية أداء مانشستر سيتي وتأثير جوارديولا في كرة القدم عموما عاملان ساعدا على إنهائه الموسم كأكثر المدربين شهره.

كما ظهر بين العشرة الأوائل في الاكثر شهرة مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي في المركز السابع و في المركز الثامن أوناي إيمري مدرب أرسنال الانجليزي.