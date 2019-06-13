رياضة | بالأسماء.. 4 نجوم في ريال مدريد مهددين بالرحيل في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 4 نجوم في ريال مدريد مهددين بالرحيل في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني ماريو توريخون، عن تطورات جديدة داخل ريال مدريد بشأن عدد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

وقال الصحفي ماريو توريخون في برنامج El Larguero الذي يبث عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية:" كوفاسيتش يرتبط بتشيلسي ، أما رودريجيز فهو قريب من نابولي كثيرًا ، وبورخا مايورال يريد مغادرة ريال سوسيداد، أما سيبايوس قد يرحل على سبيل الإعارة ، وأوديجارد لديه عرض من بايرن ليفركوزن.

وفجر توريخون مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير 4 نجوم من ريال مدريد ، حيث علق قائلا: إذا وصلت عروض قوية لكلا من لوكاس فاسكيز وجاريث بيل وإيسكو وماركو أسينسيو ، فيمكن أن يتم التفاوض بشأن رحيلهم ، لن يغادروا جميعًا لكنهم لن يستمروا جميعًا.