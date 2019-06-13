رياضة | تعرف على موعد مباريات المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباريات المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ستنطلق على ملاعب البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 7 يوليو.

ويلقي منتخب البرازيل متابعة خاصة من جماهير وعشاق كرة القدم نظراً لوجود عدد من النجوم البارزين في صفوفه كما أن البطولة ستلعب على أرضه.

وفاز منتخب البرازيل بالبطولة 8 مرات وآخر مرة حصد اللقب كان عام 2007، ويطمح السيليساو للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

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ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا رفقة منتخبات؛ بوليفيا وبيرو وفنزويلا.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات البرازيل في كوبا أمريكا:

- البرازيل × بوليفيا: يوم السبت 15/6 في تمام الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت القاهرة.

- البرازيل × فنزويلا: اليوم الأربعاء 19/6 في تمام الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت القاهرة.

- بيرو × البرازيل: يوم السبت 22/6 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.