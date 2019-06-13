رياضة | اتحاد الكرة يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن هذا الموسم استثنائي ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال افريقيا.

وقال في تصريحات لبرنامج وان تو عبر راديو اون سبورت "الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري بقوائمها القديمة وليس الجديدة كما قيل، ولكن القوائم الجديدة للفرق ستشارك في مباريات كأس مصر فقط".

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وكان الأهلي قد حصل على تعهد في وقت سابق من الجبلاية بخوض جميع مبارياته بما فيها مؤجلات الدوري بقائمته الجديدة، لحل الأزمة المشتعلة بين الفريقين.

وأكمل عامر حسين:"سنعطي للفرق فرصة التعاقد مع اللاعبين وتقييدهم قبل بدء الموسم بثلاثين يوم".

وواصل:"قرار مشاركة الفرق في بطولة واحدة فقط اذا كانت أفريقية او عربية صحيح وليس كلام متداول، ورشحنا الاسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية.