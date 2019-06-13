رياضة | ريال مدريد يرصد صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني مهتماً بالتعاقد مع صفقة مدافع جديد في فترة الميركاتو الصيفي الحالية كي ينافس ايدير ميليتاو بالموسم الجديد.

و حدد بيريز هدفه القادم وهو التعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي روبين دياز في الموسم المقبل حيث يطلب ناديه الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.

ويفكر بيريز في تخفيض القيمة المطلوبة من خلال عرض المهاجم راؤول دي توماس ضمن الصفقة.

ويدرس رئيس نادي ريال مدريد ترك دي توماس لصالح بنفيكا بجانب دفع مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون يورو على أن ينضم روبين دياز للريال ليكون بدلاً لناتشو فيرنانديز.