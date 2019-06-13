اونلاين | مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا بث مباشر اليوم الخميس ضمن المباريات الدولية الودية 13-6-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا بث مباشر اليوم الخميس ضمن المباريات الدولية الودية 13-6-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، منافسه منتخب تنزانيا اليوم الخميس 13 يونيو في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية 2019.
وسوف تذاع المباراة الودية بين منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، مع منتخب تنزانيا عبر قناة تايم سبورت، وقناة أون سبورت عبر قمر النايل سات.
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مصر، ضد منتخب تنزانيا في المباراة الودية الاستعدادية لكأس الأمم الأفريقية عبر قناة الخليج 365 الرياضي.