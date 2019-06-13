شكرا لقرائتكم خبر عن الدبل: لن نتنازل عن اللاعبين المميزين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أكد خالد الدبل المرشح لرئاسة نادي الاتفاق أنه قرر الترشح لرئاسة نادي الاتفاق بناءً على رغبة عدد كبير من أعضاء الشرف بعد الاجتماع الشرفي الكبير الذي عقد خلال شهر رمضان المبارك وحضره عدد من كبار أعضاء الشرف الذين أبدوا استعدادهم للوقوف مع الإدارة الجديدة.

وأضاف، أمامنا تحدٍّ كبير في المستقبل، ويجب أن نقدم كل ما لدينا من أجل الاتفاق وجماهيره، وبكل تأكيد تعلمنا الشيء الكثير خلال السنوات الأربع الماضية في مجلس إدارة النادي، والحمدلله حققنا أحد الأهداف وهو صعود الفريق إلى دوري الكبار.

وأكد الدبل، أن إدارة ناديه لن تستغني عن اللاعبين المميزين في الفريق مهما كانت الإغراءات المقدمة لهم فمصلحة الاتفاق هي الأهم، وسنسعى جاهدين للمحافظة على لاعبينا، وفي حال وصلتنا عروض رسمية لبعض اللاعبين فإننا سندرسها جيداً قبل قبولها أو رفضها، وكما قلت سابقاً مصلحة الاتفاق هي الأهم.