شكرا لقرائتكم خبر عن الزامل يعد بمستقبل مشرق للقادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) قدم مساعد بن زامل الزامل أوراق ترشحه لرئاسة نادي القادسية في اليوم الأخير من المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرياضة للترشيح، وحضر الزامل إلى مقر نادي القادسية في تمام الساعة 8:55 مساء، قبل ساعة من موعد إغلاق باب الترشح، ليصبح هو المرشح الوحيد لرئاسة نادي القادسية بعد انتهاء فترة الترشح التي حددتها هيئة قدم مساعد بن زامل الزامل أوراق ترشحه لرئاسة نادي القادسية في اليوم الأخير من المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرياضة للترشيح، وحضر الزامل إلى مقر نادي القادسية في تمام الساعة 8:55 مساء، قبل ساعة من موعد إغلاق باب الترشح، ليصبح هو المرشح الوحيد لرئاسة نادي القادسية بعد انتهاء فترة الترشح التي حددتها هيئة الرياضة لمدة ثلاثة أيام، وضمت قائمة الزامل عددا من الأسماء منها ناصر الدغيثر ومحمد الصالح ومانع المانع ومحمد الراشد وفيصل النغيمش وسعود السويلم. من جهته، طالب الزامل جميع القدساويين بالوقوف مع النادي خلال الفترة القادمة التي تتطلب الإخلاص من جميع أبناء الخبر ومحبي القادسية. وأضاف، أمامنا تحد كبير في قادم الأيام ويجب أن نعمل مبكراً على إعداد الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وإن شاء الله نقدم فريقاً مختلفاً يرضي طموح القدساويين جميعاً، وتابع، سوف نعمل على إعادة الفريق إلى دوري المحترفين السعودي، وإن شاء الله سوف يكون هناك تحرك سريع لإعداد الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الجديد. وأكد الزامل: أن أبواب النادي مفتوحة لجميع القدساويين، وسوف نأخذ جميع المقترحات التي تصب في مصلحة الكيان القدساوي ونحن في خدمة القادسية، وبكل تأكيد أننا استفدنا من أخطاء الموسم الماضي، وسوف نسعى لتصحيحها خلال الأيام القادمة.



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