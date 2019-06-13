شكرا لقرائتكم خبر عن الصائغ لـ الخليج 365 : عقد بـ 80 مليوناً ينتظر الأهلي.. ونجومنا خطر أحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) كشف المهندس أحمد الصائغ المرشح الوحيد لكرسي رئاسة النادي الأهلي، عن قرب النادي من توقيع عقد رعاية بقيمة 80 مليوناً، بخلاف الرعاية الأخرى ودعم هيئة كشف المهندس أحمد الصائغ المرشح الوحيد لكرسي رئاسة النادي الأهلي، عن قرب النادي من توقيع عقد رعاية بقيمة 80 مليوناً، بخلاف الرعاية الأخرى ودعم هيئة الرياضية ، مثنياً على دعم الأمير منصور بن مشعل رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي، وقال: «الأمير منصور داعم وعاشق للكيان وهو الآن يقوم بعمل جبار لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي»، لافتاً إلى أن العمل للموسم الجديد بدأ من وقت مبكر وأن الأمير منصور بن مشعل يقوم بمجهودات جبارة لإنهاء ملف المدرب واللاعبين الأجانب قبل انطلاق معسكر الفريق، وذلك للمنافسة بقوة على كافة بطولات الموسم الرياضي الجديد في كرة القدم والألعاب الأخرى، مشدداً على عدم التفريط في أي من نجوم الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة، وأن إدارة النادي ملتزمة بجميع العقود المبرمة مع اللاعبين وكافة الجهات، وستحافظ على جميع مكتسبات الموسم الماضي من أجل إسعاد جماهير الأهلي، موضحاً أن قائمته والتي تضم (عبدالصمد القرشي، وائل الحلبي، غسان نصيف، ياسر محروس، عمار زهران وأيمن مدني) سيتولون تنظيم العمل داخل النادي بشكل مؤسساتي ومضاعفة المداخيل المالية، خاصة وأن النادي يحظى بجماهيرية كبيرة على المستويين المحلي والإقليمي، مطالباً محبي النادي بالوقوف خلف الإدارة الحالية ودعم الفريق والذي سيبدأ موسمه الرياضي بمواجهتي دور الـ16 في دوري أبطال آسيا أمام شقيقه الهلال ذهاباً وإياباً. يذكر أن لجان الانتخابات باشرت إجراءات فحص قوائم المترشحين أمس على أن تنتهي منها اليوم (الخميس)، وخصص يوم غد (الجمعة) للطعون على القوائم، على أن يتم النظر فيها يومي السبت والأحد القادمين، وبعدها بيوم يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، على أن تعقد الجمعيات العمومية للأندية الثلاثاء القادم. ملفات تنتظر الرئيس التعاقد مع مدرب ولاعبين أجانب Advertisements إعادة هيبة الألعاب المختلفة توقيع عقود رعاية جديدة رفع استثمارات متجر النادي



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