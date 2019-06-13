ملفات اتحادية ساخنة تنتظر الحائلي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ينتظر المرشح الوحيد لرئاسة نادي الاتحاد أنمار الحائلي اعتماد ملف ترشحه من قبل لجنة الانتخابات التابعة لهيئة

ينتظر المرشح الوحيد لرئاسة نادي الاتحاد أنمار الحائلي اعتماد ملف ترشحه من قبل لجنة الانتخابات التابعة لهيئة الرياضة ، بعد أن تقدم للترشح بقائمة ضمت أحمد كعكي نائبا، وعددا من الأسماء الاتحادية أبرزها فيصل التركي، وفيصل صبان، وأحمد قطب. ويترقب الحائلي تزكيته في الجمعية العمومية المرتقبة، لتسلم قيادة الأمور في العميد رسميا. وتحظى إدارة الحائلي بدعم من قبل شخصيات اتحادية في مقدمتها الرئيس السابق نواف المقيرن. وتتطلع الإدارة الاتحادية المرشحة للسعي لقيادة النادي لتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب. من جانبه، فضل المرشح أنمار الحائلي الصمت لحين تسلمه قيادة النادي رسميا، وتحديد خريطة العمل التي ينوي تنفيذها، إذ تنتظره العديد من الملفات المهمة، أبرزها ملف كرة القدم، وتحديدا الفريق الأول الذي يحتاج استقطاب لاعبين محليين وأجانب من أجل تدعيم صفوفه للمنافسة على البطولات محليا وعربيا وآسيويا في الموسم الرياضي القادم.

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