شكرا لقرائتكم خبر عن أزهر: الوحدة ستدار بفكر مؤسساتي.. والتونسي يقترب من القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

كشف سلطان أزهر المرشح الوحيد لرئاسة نادي الوحدة أن رئاسته للنادي شرف كبير قبل كل شيء، خصوصاً أن جده كامل أزهر كان رئيساً لهذا الكيان، وحقق كأس الملك عام 1377، وسيسعى مع إدارته الشابة إلى إعادة الإنجاز، وإعادة جميع الألعاب إلى المنافسة على البطولات، وقال إن الإنجازات لا تأتي إلا بتكاتف كافة الشرائح الوحداوية خلف اللاعبين، وتوفير الأجواء الصحية والمعنوية والمادية لهم، لاسيما أن الإدارة السابقة بقيادة الكابتن حاتم خيمي حققت نجاحات يشهد لها الجميع، ويجب علينا أن نحافظ على هذه المكتسبات ونضيف مكتسبات أخرى، مؤكداً أن النادي سيدار بفكر مؤسساتي ومتخصصين، موضحا أن هناك اجتماعاً مرتقباً عقب تزكية المجلس عبر الجمعية من أجل توزيع حقائب العمل على أعضاء مجلس الإدارة الذي تم اختياره بعناية من الكوادر الشابة التي تحمل أفكاراً وطموحات كبيرة.

من جهتها، كشفت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن هناك 3 أعضاء سينضمون لمجلس إدارة نادي الوحدة التي قدّمت أوراق اعتمادها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهم باسم خياط المشرف على كرة اليد، وحسن دحلان ونائف الراحجي، وستتم تزكيتهم مع المجلس في الجمعية العمومية التي ستعقد اجتماعها خلال الأيام القادمة، كما تشير المصادر ذاتها إلى أن هناك اتجاهاً قوياً لدى غالبية أعضاء المجلس الحالي، بتعيين عضو مجلس الإدارة توفيق تونسي مشرفاً عاماً على كرة القدم، نظراً لخبرته السابقة في الفريق، وبحكم متابعته عن قرب لشؤون الفريق وحضور المباريات والتدريبات اليومية، إضافة إلى أنه رجل يحمل فكراً رياضياً.