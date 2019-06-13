شكرا لقرائتكم أحمد داودا على رادار ثلاث أندية فى الدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد داودا لاعب وسط الزمالك الذى انتهت إعارته لصفوف الاتحاد السكندرى، ثلاثة عروض جادة من أندية الدورى الممتاز من أجل الانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة اتخاذ الزمالك قرارًا بعدم عودته للقلعة البيضاء مجددًا.

حيث تلقى داوودا اتصالاً هاتفيًا من إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، والذى أكد خلاله المدرب حاجته للخدمات اللاعب فى صفوف الفريق البورسعيدى، كما أجرى فرج عامر رئيس نادى سموحة اتصالاً هاتفيًا باللاعب لمعرفة رغبته فى الانضمام للفريق السكندرى فى الوقت الذى طلب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد من داوودا الاستمرار مع زعيم الثغر سواء بتجديد الإعارة أو شرائه من الزمالك بشكل نهائى، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته خلال الفترة المقبلة وبعد تحديد مسئولو القلعة البيضاء مصيره.