شكرا لقرائتكم "قانونية الأهلي" تجتمع اليوم بحث مرحلة ما بعد تأجيل شكوى النادى لـ 2 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة القانونية بالنادي الاهلي اجتماعاً اليوم ، الخميس، لمناقشة تطورات شكوى النادي ضد اتحاد الكرة لدى لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية ، بعدما تقرر تأجيل شكوى الأهلي إلى يوم 2 يوليو المقبل.

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كانت اللجنة الأستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى قد قررت تأجيل البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة 2/7/2019 وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك أستجابة لهذا الطلب من عدمه والإستعلام من الاتحاد ” المحتكم ضده ” عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية فى الدورى لعام 2018/2019 فيما بعد الإنتهاء من بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر واخطار الأهلى به من عدمه، وحيث أن النادى الأهلى كان ينتظر إصدار اللجنة الأستشارية لقرارها فى موعد قريب نظراً لأهمية الوقت حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لأشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30/6/2019 إلا أن اللجنة الأستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى لذا فأن اللجنة القانونية بالاهلي سوف تعقد اجتماعاً غداً الخميس لمناقشة كافة الأمور والنظر فى أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادى.