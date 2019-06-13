بالترددات | القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019

كتب: كريم عثمان

ينتظر عشاق كرة القدم الحدث الأفريقي الأكبر، بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى يوم 19 يوليو المقبل، ما دفعهم للبحث عن تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للبطولة مجانا على الأفمار الصناعية المختلفة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا في مختلف الأقمار الصناعية، والتي ترصدها "الوطن" فيما يلي:

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية...