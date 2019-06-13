ريال مدريد يعلن ضم فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي

أعلن ريال مدريد الأسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، انتقال فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي إلى صفوف النادي الملكي. وسيوقع الظهير الأيسر الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا لمدة ست سنوات حتى يونيو 2025، ولم يذكر ريال مديد في بيانه قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أسبانية، أشارت إلى أن الصفقة تمت مقابل 48 مليون يورو (54 مليون دولار)، مع وجود 5 ملايين يورو كبنود إضافية في عقد اللاعب. وأضاف البيان أن اللاعب سيتم تقديمه رسميًا للجماهير ووسائل الإعلام في 19 يونيو الجاري في ملعب "سانتياجو برنابيو"، وكان ريال مدريد قدم لاعبه الصربي لوكا يوفيتش إلى وسائل الإعلام، كما أنه سيقدم هازارد غدًا الخميس.

وأصبح ميندي رابع لاعب يضمه ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن ضم البرازيلي ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.