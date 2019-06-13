شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يواجه تنزانيا الليلة فى أولى بروفات الاعداد لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى التاسعة مساء اليوم المنتخب الوطنى أولى اختباراته الودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل .

ويدخل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الفراعنة اللقاء لتجربة بعض الوجوه الجديدة من المنضمين للمنتخب أمثال نبيل دونجا و الذى سيكون البديل الأمثل للوسط المدافع لمحمد النني و طارق حامد ، إلى جانب تجربة عمر جابر فى الظهير الأيسر وأيضاً الدفع بعبدالله السعيد فى مركز الوسط المهاجم لتجربة اللاعب فى أول ودية رسمية له تحت قيادة أجيري بعد استبعاده فى الفترة الماضية بداعي عامل السن وتخطي اللاعب حاجز الـ33 عاما.

وقرر أجيري تواجد الـ23 لاعب المتواجدين فى قائمة الفريق على دكة الإحتياط فى مباراة تنزانيا وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

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كما استقر الجهاز الفني على إستبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من المشاركة فى ودية تنزانيا بعد إنضمامه منذ ساعات لمعسكر الفراعنة إلى جانب أن اللاعب جاهز بدنياً وفنياً بعد مشاركته مؤخراً فى نهائى دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام والفوز باللقب إلى جانب أنه من العناصر الأساسية لدي المكسيكي خافيير أجيري ، وسيدفع بعمرو وردة بدلاً منه فى مركز الجناح الأيمن أو عمر جابر أمام أحمد المحمدي والاستفادة من سرعة عمر جابر ، ويشهد مركز حراسة المرمى منافسة شرسة بين محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى و أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ويعد الأخير هو الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة و الأقرب لحراسة المرمى فى أمم أفريقيا ، ومن المرجح أن يدفع أجيري بتشكيل مكون من أحمد الشناوى و أحمد حجازي و باهر المحمدي و أيمن أشرف و أحمد المحمدي و طارق حامد و محمد النني " نبيل دونجا" و محمود تريزيجيه و عبدالله السعيد و عمرو وردة " عمر جابر " و مروان محسن.

فى المقابل، وصل منتخب تنزانيا إلى الإسكندرية مساء أول أمس الثلاثاء ، قادما من القاهرة حيث قضى بها عدة أيام وخاض تدريبباته فى المركز الأولمبى بالمعادى.

ويقع منتخب تنزانيا ضمن منتخبات المجموعة الثالثة من مجموعات بطولة أمم افريقيا بجانب منتخبات كل من الجزائر وكينيا والسنغال.. ويقود المنتخب التنزانى النيجيرى إيمانويل أمونيكى نجم الزمالك السابق، وضم مؤخرا ثنائى مصرى للجهاز المعاون هما عبد الرحمن عيسى "مدرب" وعلى طه "محلل أداء" استعدادا لبطولة أمم افريقيا.

وحرص منتخب تنزانيا لكرة القدم على التدريب فى الساونا والجاكوزى، بالإضافة إلى الخضوع للمساج، عقب التدريبات التى خاضها الفريق فى المركز الأولمبى بالمعادى طوال الأيام الأخيرة قبل التوجه للإسكندرية، كما فرض أمونيكى السرية على جميع تدريبات فريقه فى القاهرة وطالب مسئولى المركز الأولمبى بإخلاء الملعب من أى أشخاص قبل كل مران رغبة منه فى الحفاظ على تركيز لاعبيه فى التدريبات فرضا عن إخفاء معالم الخطة والجمل التكتيكية التى يؤديها الفريق استعدادا لأمم افريقيا 2019.