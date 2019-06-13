شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال تليفونى يقرب لاعب وسط الزمالك من المصرى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك الذى انتهت إعارته لصفوف الاتحاد السكندرى، ثلاثة عروض جادة من أندية الدورى الممتاز من أجل الانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة اتخاذ الزمالك قرارًا بعدم عودته للقلعة البيضاء مجددًا.

حيث تلقى داوودا اتصالاً هاتفيًا من إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، والذى أكد خلاله المدرب حاجته للخدمات اللاعب فى صفوف الفريق البورسعيدى، كما أجرى فرج عامر رئيس نادى سموحة اتصالاً هاتفيًا باللاعب لمعرفة رغبته فى الانضمام للفريق السكندرى فى الوقت الذى طلب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد من داوودا الاستمرار مع زعيم الثغر سواء بتجديد الإعارة أو شرائه من الزمالك بشكل نهائى، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته خلال الفترة المقبلة وبعد تحديد مسئولو القلعة البيضاء مصيره.