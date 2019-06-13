شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين لاعبات البرازيل و بلغاريا لخلافة كاترينا فى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى الصافى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أنه يدرس حاليا عدد من السير الذاتية للاعبات تمهيدا للتعاقد مع أحدهما من أجل التعاقد مع أحدهن فى الموسم الجديد .

و قال الصافى أنه يدرس سير ذاتية للاعبات من ، البرازيل و أمريكا الجنوبية و روسيا و بلغاريا .

يأتى المفاضلة بين عدد من اللاعبات فى ظل إنتهاء تعاقد المحترفة الأوكرانية كاترينا شيلنكوفا و رغبتها فى خوض تجربة الإحتراف الأوروبى .