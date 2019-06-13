شكرا لقرائتكم خبر عن لم تنلهم رياح التغيير ..مختار مختار و جونياس "المعمرين فى الدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل رحيل المدربين عن الأندية فى الدورى المصرى سواء للإقالات أو الاستقالات ، مازال الثنائى مختار مختار و جونيس تاكيس لم تنالهم رياح التغيير فى الاجيبشيان ليج .

وقد شهدت الفترة الأخيرة رحيل أكثر من مدرب واخرهم طارق العشرى عن حرس الحدود ومن قبله حمادة صدقى من الجونة ، و علاء عبد العال من فريق الداخلية

ووسط كل هذا ، واصل مختار و تاكيس العمل فى المهمة الفنية مع الأندية التى يتولونها دون أى تغيير حتى وإن كان بالرحيل إلى مهمة جديدة فى فريق أخر.

مختار مختار

مختار مختار تولى المهمة الفنية لفريق الإنتاج الحربى منذ مايو 2017 ، ومنذ هذا التاريخ ، لم تهب رياح التغيير على الجاز الفنى للفريق، حيث قاد مختار الفريق فى 88 مباراة ، و وصل معهم الى دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر ، كما أنه أنقذ الفريق من الهبوط لدورى القسم الثانى ، ليكون صاحب الإنجاز فى الإنتاج الحربى

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تاكيس جونياس

قاد وادى دجلة من بداية الموسم ، و حتى الان ، ودخل ترشيحات تدريب الاهلى فى الفترة الأخيرة خلفا لمارتن لاسارتى رغم أن الفريق فى وسط جدول الورى ، إلا أن التغييرات التى أحدثها على اداء الفريق ومستواه فى البطولة جعل بصماته تظهر مع الفريق الدجلاوى

كما يعتمد جونياس على طريقة لعب تعتمد على الهجوم و الاستحواذ ، و نال إشادة خبراء اللعبة فى مصر