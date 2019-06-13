نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تلقي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق أي عروض رسمية إلى الأن، من أجل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال “عبد الحفيظ” خلال تصريحات تلفزيونية: “أزارو لم يتلقى أي عروض رسمية إلى الأن مثلما يردد البعض”. وأكمل: “كان هناك عروض خلال الفترة الماضية، ولم تصل إلى مراحل متقدمة، ولكنه حاليا مستمر مع الفريق دون أي أزمات”. وشدد: ” بدأنا في التحرك لتدعيم الصفوف بصفقات جديدة من داخل مصر وخارجها، بناء على تعليمات لاسارتي المدير الفني للفريق”.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يؤكد وصول عرض رسمي لرحيل أزارو عن الأهلي ولكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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