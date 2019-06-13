مرتضى منصور يعقد جلسة مع خالد جلال وأخرى غدا برعاية نجله أمير

عقد مرتضى منصور، رئيس الزمالك مساء اليوم، جلسة مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة. ومن المقرر أن يعقد غدا أمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسه مع جلال، لبحث خطة الإعداد خلال فترة توقف الدوري العام، والمعسكر الخارجي، من أجل عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده. ويعود لاعبي الزمالك للتدريبات الأحد المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها من قبل الجهاز الفني للفريق.

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