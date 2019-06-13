الحقيقة الكاملة حول طلب لاسارتي رحيل أجايي قبل انطلاق الموسم الجديد

أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المدير الفني للفريق الأول لاسارتي، لم يطالب رحيل النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق. وقال “عبدالحفيظ” في تصريحات تلفزيونية: ” لاسارتي لم يطلب رحيل أجاي، بالعكس هو يعلم إمكانياته جيدا، ويتمسك بوجوده داخل الفريق الموسم المقبل، وهذا الحديث غير صحيح مطلقا”. وأكمل مدير الكرة: ” إسبانيا هي الأقرب لاستضافة معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد، وخلال الأيام المقبلة، سوف يتم الاستقرار على المكان بشكل نهائي”.

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