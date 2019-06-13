رسميا.. لاعب الأهلي على أبواب سموحة بالموسم الجديد

طلب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استعادرة لاعب بصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” سموحة يطلب رسميا استعارة لاعب آخر من الأهلي للموسم القادم ويحتفظ بعمرو بركات للعام القادم بناء على استعارته عاما ونصف هو وكريم يحيى نجم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم”. ولم يذكر فرج عامر، اللاعب الذي ترغب سموحة في استعارته إلا أن هناك مصادر أشارت أن عامر يرغب في التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر.

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