عبد الحفيظ يتحدث عن مصير مؤمن زكريا وعمرو جمال مع الأهلي في الموسم الجديد

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف مؤمن زكريا وعمرو جمال لاعبا الفريق الأول، من الاستمرار ضمن صفوف الأحمر في الموسم الجديد. وقال “عبدالحفيظ” في تصريحات تلفزيونية: ” مؤمن زكريا مستمر مع الفريق الأحمر، وسيكون متواجدا في فترة الأعداد الخاصة بالموسم الجديد”. وأكمل: “بالنسبة لعمرو جمال، لا يوجد جديد هو مستمر أيضا، ومازال متبقي موسمين في عقده، وسوف ينضم للتدريبات عقب العودة من الإجازة”.

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