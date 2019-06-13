أحمد علي والشناوي وغزال في تشكيل مصر المتوقع لمواجهة تنزانيا

يواجه المنتخب المصري نظيره تنزانيا في التاسعة من مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات المباراة الودية التي تجمعهما، في إطار استعداداتهما لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكة، تمهيدًا لتنفيذها في اللقاء الودي.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب ودية تنزانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

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خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وعمر جابر.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعلي غزال ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة.

الهجوم: أحمد علي.