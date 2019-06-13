رياضة | موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية قبل كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية قبل كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، منافسه منتخب تنزانيا اليوم الخميس 13 يونيو في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو الحالي، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

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ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وسوف تذاع المباراة الودية بين منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، مع منتخب تنزانيا عبر قناة تايم سبورت، وقناة أون سبورت عبر قمر النايل سات.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مصر، ضد منتخب تنزانيا في المباراة الودية الاستعدادية لكأس الأمم الأفريقية عبر قناة الخليج 365 الرياضي.