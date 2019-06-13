رياضة | رئيس ريال مدريد يجبر زيدان على التخلص من لاعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يجبر زيدان على التخلص من لاعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني على زين الدين زيدان مدرب الأبيض وذلك في الخلاف الذي دار بينهما حول الصفقات.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية، أن بيريز توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي كليرمون فووت الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في فرنسا من أجل ضم لوكا زيدان.

Advertisements

وكان زيدان يريد من والده أن يبقي عليه ليكون الحارس الثاني في النادي الملكي بعد تيبو كورتوا مع اقتراب رحيل كيلور نافاس.

ويرغب بيريز في أن يكون الأوكراني أندري لونين هو الحارس الثاني في الفريق الأبيض خلف البلجيكي مع الاستغناء عن خدمات لوكا زيدان.

ووافق زيدان على رحيل لوكا للفريق الفرنسي بنظام الإعارة مع خيار الشراء حال نجاح كليرمو في الصعود لدوري الأضواء في فرنسا.